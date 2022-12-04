Известную советскую актрису безжалостно вырезали из «Девчат»: причина вас удивит

Известные фильмы нередко перекраивались уже после съемок – из картин убирали не только ненужные, но и подчас необходимые эпизоды. Мало кто знает, но комедия «Девчата» могла бы совершенно другой, если бы не одно обстоятельство.

Одна из ролей в фильме предназначалась звезде «Ревизора» Тамаре Носовой, но режиссер Юрий Чулюкин вырезал все сцене с ее участием. Дело в том, что между Чулюкиным и Носовой произошла ссора.

Причины конфликта неизвестны и по сей день, но поговаривают, что на решении настояла Надежда Румянцева, увидевшая в коллеге конкурентку.

На монтаже убрали сцену драки Румянцевой и Носовой за право стоять на раздаче борща и другие забавные эпизоды. В прессе потом писали, что вырезанные кадры были лучшими в фильме.