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Киноафиша Статьи Известная телеведущая пришла в клуб в нижнем белье: шокирована вся Сеть (фото)

Известная телеведущая пришла в клуб в нижнем белье: шокирована вся Сеть (фото)

1 апреля 2023 06:45
Известная телеведущая пришла в клуб в нижнем белье: шокирована вся Сеть (фото)

Эпатаж или запредельная вульгарность.

Звезда «Орла и решки» Анастасия Ивлеева взбудоражила Интернет скандальным нарядом. Облегающее платье-пеньюар разделило поклонников блогера на два лагеря.

31-летняя звезда заглянула на вечеринку в один из баров Нью-Йорка. Она пришла в прозрачном платье на тонких бретелях. Под тканью легко просматривалось ярко-красное белье. Знаменитость не стеснялась демонстрировать наряд, позируя перед камерами. Образ Ивлеевой дополняли зачесанные назад волосы, разномастные колье с кулонами и сумочка в тон.

«Совсем в своих Америках попутали», «Кровь из глаз. Зачем я это увидел?» — возмутились в Сети.

Люди также сравнили звезду соцсетей с Анастасией Волочковой. Преданные поклонники, наоборот, подбадривали артистку.

Известная телеведущая пришла в клуб в нижнем белье: шокирована вся Сеть (фото)

«Фигура роскошная, никого не слушай», «Бери от жизни все», «Настя пришла, увидела, разнесла!», «Бомба, а не платье», — написали они.

Фото: Global Look Press, соцсети
Ксения Тиманина
Ксения Тиманина
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