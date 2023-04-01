Известная телеведущая пришла в клуб в нижнем белье: шокирована вся Сеть (фото)

Звезда «Орла и решки» Анастасия Ивлеева взбудоражила Интернет скандальным нарядом. Облегающее платье-пеньюар разделило поклонников блогера на два лагеря.

31-летняя звезда заглянула на вечеринку в один из баров Нью-Йорка. Она пришла в прозрачном платье на тонких бретелях. Под тканью легко просматривалось ярко-красное белье. Знаменитость не стеснялась демонстрировать наряд, позируя перед камерами. Образ Ивлеевой дополняли зачесанные назад волосы, разномастные колье с кулонами и сумочка в тон.

«Совсем в своих Америках попутали», «Кровь из глаз. Зачем я это увидел?» — возмутились в Сети.

Люди также сравнили звезду соцсетей с Анастасией Волочковой. Преданные поклонники, наоборот, подбадривали артистку.