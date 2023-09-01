Известная спортсменка была любовницей мужа Глаголевой: сейчас ее сына готовы растоптать

Светлана Хоркина воспитывает двоих сыновей. Маленькому Ване всего три года, спортсменка часто делится совместными фото и рассказывает о ребенке. А вот говорить о старшем Святославе бывшая гимнастка не любит, ведь она родила его от чужого мужа.

Много лет олимпийская чемпионка крутила роман с бизнесменом Кириллом Шубским, мужем актрисы Веры Глаголевой. Отношения пара держала в тайне, поэтому Хоркина не хотела раскрывать имя отца ребенка. После появления на свет сына Светлана сосредоточилась на материнстве и перестала встречаться с женатым. Но правда все равно всплыла на поверхность.

После этого публика ополчилась против самой гимнастки и ее старшего сына. Пользователи Сети не упускают случая, чтобы напомнить спортсменке о ее темном прошлом. «На чужом несчастье счастья не построишь. Не думаю, что сыну будет везти по жизни», — пишут ей в социальных сетях.

Находятся и такие, кто обвиняет Хоркину в смерти соперницы.