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Известная спортсменка была любовницей мужа Глаголевой: сейчас ее сына готовы растоптать

1 сентября 2023 08:15
Известная спортсменка была любовницей мужа Глаголевой: сейчас ее сына готовы растоптать

Мальчика обвиняют в грехах родителей.

Светлана Хоркина воспитывает двоих сыновей. Маленькому Ване всего три года, спортсменка часто делится совместными фото и рассказывает о ребенке. А вот говорить о старшем Святославе бывшая гимнастка не любит, ведь она родила его от чужого мужа.

Много лет олимпийская чемпионка крутила роман с бизнесменом Кириллом Шубским, мужем актрисы Веры Глаголевой. Отношения пара держала в тайне, поэтому Хоркина не хотела раскрывать имя отца ребенка. После появления на свет сына Светлана сосредоточилась на материнстве и перестала встречаться с женатым. Но правда все равно всплыла на поверхность.

После этого публика ополчилась против самой гимнастки и ее старшего сына. Пользователи Сети не упускают случая, чтобы напомнить спортсменке о ее темном прошлом. «На чужом несчастье счастья не построишь. Не думаю, что сыну будет везти по жизни», — пишут ей в социальных сетях.

Находятся и такие, кто обвиняет Хоркину в смерти соперницы.

Известная спортсменка была любовницей мужа Глаголевой: сейчас ее сына готовы растоптать

«Больше восьми лет из-за вас мучилась Глаголева, вот и развилась у нее онкология», — заявляют поклонники актрисы.

Фото: Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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