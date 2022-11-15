Известная певица проболталась: «тайную» связь Уильяма раскрыли спустя много лет

Одной из самых скандальных репутаций в королевской семье обладает принц Гарри. Кутежи и гулянки, романы с девушками в бурной молодости, а потом и женитьба на бунтарке Меган Макрл создают образ довольно легкомысленного мужчины, который всегда идет против правил. На его фоне старший брат Уильям кажется воплощением нравственности.

Но, как оказалось, и этот принц в молодости готов был на смелую выходку. Если бы события развивались по-другому, то место Кейт Миддлтон подле супруга могла бы занять поп-певица Бритни Спирс. Как призналась звезда, 20 лет назад у нее был виртуальный роман с членом королевской семьи. По словам исполнительницы, они некоторое время обменивались электронными письмами, после чего договорились о свидании. Встреча должна была состояться в Великобритании, куда Спирс собиралась приехать на гастроли в 2002 году. Но в назначенный день Уильям так и не пришел, пишет издание Mirror.

В прошлом слухи о «тайной» связи между Бритни и принцем уже возникали. Букингемский дворец их настойчиво опровергал. А вот королевские биографы подтверждали факт переписки и даже общения пары по телефону.