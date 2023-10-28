Известная певица попала в черный список Пахмутовой и Добронравова: не давали петь свои песни

Тандем Александры Пахмутовой и Николая Добронравова создал множество замечательных композиций, среди которых «Надежда», «Как молоды мы были», «Беловежская пуща», «Птица счастья» и другие. Песни композитора и поэта исполняли многие прославленные артисты, но свои шлягеры супруги дарили далеко не всем.

В число счастливцев входили Муслим Магомаев, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Валентина Толкунова. Но одной из самых популярных певиц в этом плане не везло. Речь идет об Эдите Пьехе, мечтавшей заполучить хотя бы одну песенку от непревзойденных Пахмутовой и Добронравова.

Исполнительница была уверена, что лучше всех поет знаменитую композицию «Оглянись, незнакомый прохожий», однако авторы лишь потешались над полькой: много лет назад иностранную красавицу не воспринимали всерьез. В итоге Пьеха обиделась на знаменитую парочку. Этим любопытным фактом делится издание «Экспресс газета». Зато певице удалось поработать с другими композиторами: Александром Броневицким, Владимиром Успенским и Игорем Корнелюком.