Известная певица, которую Киркоров умолял родить ему детей, вышла из тени

Филипп Киркоров гордится своими наследниками, 11-летней дочерью Аллой-Викторией и 10-летним сыном Мартином, которых ему родила суррогатная мать. Однако артист впервые мог стать отцом еще в 80-х. Тогда он загорелся идеей завести общих детей с одной из своих коллег по цеху.

Правду об этом раскрыла Лада Дэнс, которая прежде сотрудничала с поп-королем отечественной эстрады. У артистки возник непродолжительный, но страстный роман с Киркоровым. До обмена обручальными кольцами и клятв в вечной любви не дошло, зато речь зашла о том, чтобы стать родителями.

«Он вцепился, говорит: „Роди мне ребенка“», — отметила Дэнс в шоу «Центральное телевидение».

План экс-супруга Пугачевой провалился — блондинка не поддалась на его уговоры. Лада отметила, что посчитала Филиппа Бедросовича слишком несерьезным и незрелым для отцовства, поэтому и дала ему от ворот поворот.