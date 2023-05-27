Известная модель вызывает ужас: все дело в одной особенности

В разные времена в тренде были тонкие, волнистые, кустистые и даже обесцвеченные брови. Поэтому можно сказать, что они всегда были в центре внимания. Но София Хаджипантели решила сломать эту тенденцию.

Известная манекенщица является обладательницей густой моноброви. Благодаря этой особенности девушка и прославилась на весь мир. К тому же у красавицы весьма привлекательная внешность. У нее голубые глаза, пухлые чувственные губы и четкий овал лица. Она сотрудничает с популярными брендами и развивает свои соцсети.

Однако у большинства пользователей модель вызывает настоящий ужас, ведь девушки из этой индустрии чаще всего выглядят иначе. На фоне других знаменитых манекенщиц София кажется настоящим фриком. Ее не спасают даже облегающие платья с глубоким декольте, поскольку внимание публики всегда обращено на ее пушистую монобровь.