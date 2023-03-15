Известная модель plus-size появилась на красной дорожке полуобнаженной: народ шокирован

Американская блогерша Реми Бадер из списка самых успешных селебрити до 30 лет (Forbes) прославилась любовью к своему телу, танцами и культурой бодипозитива, которую она транслирует в социальных сетях. Не разочаровала поклонников 27-летняя медиаперсона и на этот раз.

На вечеринку к Элтону Джону по случаю вручения «Оскара» Бадер пришла в мегаобтягивающем наряде с усиленными плечами-погонами. Платье серебристого цвета с открытой спиной выделялось внушительным вырезом, открывающим часть груди и живот. Образ пышнотелой инопланетянки дополняли перчатки и пусеты. Откровенный прикид восхитил полумиллионную аудиторию подписчиков.

«Люблю тебя!», «Классный ход с перчатками!», «Сногсшибательная!» — восторгались фанаты Бадер.

Сама она недавно столкнулась с пищевым расстройством (девушка много и часто переедала без особой причины) и хейтом. Многие писали ей, что она не имеет права представлять бодипозитивных людей, ведь ее вес всего 110 килограммов.