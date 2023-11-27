Известная личность за границей: Куркова показала мать, на которую очень похожа

Равшане Курковой с генетикой точно повезло. Звезда экрана унаследовала драматический талант и неземную красоту от матери, которая добилась немалых высот в киноиндустрии.

На родине, в Узбекистане, Рано Кубаева — личность известная. Она проявила себя не только как яркая способная актриса, но и как успешный кинорежиссер, сценарист и продюсер. Свою связь с популярной дочерью знаменитость лишний раз не афиширует.

А вот Равшана иногда показывает фанатам красавицу-маму в социальных сетях. В свои 62 года Кубаева выглядит так, что трудно не позавидовать. Стройная фигура, привлекательное лицо, густые волосы, лучезарная улыбка и открытый взгляд — все осталось при ней.

Поклонники отметили, как сильно Куркова похожа на свою родительницу. Старости ей бояться явно не стоит. Кажется, с годами знаменитость становится только лучше.