Известная актриса стала копией Гурченко: люди без отвращения смотреть не могут

Юлия Пересильд за годы карьеры сыграла во множестве фильмов и сериалов. Многие ее работы и публика, и эксперты оценивают весьма высоко. Однако сериал «Людмила Гурченко», посвященный жизни легенды советского кино, столкнулся лишь с критикой.

Дело в том, что зрители не оценили саму Пересильд. По их мнению, артистке не удалось вжиться в образ своей коллеги: она далека от нее как внешне, так и своим поведением в кадре.

«У Перисильд нет взгляда такого, как у Гурченко, „с огоньком“. Он пустой и безжизненный и делает ее абсолютно никакой...», «Ну какая Гурченко из Пересильд? Пересильд — это сонная рыба», «Гурченко в ее исполнении вообще ужасна», — делятся мнением пользователи Сети.

Поклонники уверены, что сериал «Людмила Гурченко» можно смело назвать худшей работой в карьере Юлии Пересильд. В этой работе нет практически ничего хорошего, а артистка полностью не справилась со своей ролью.