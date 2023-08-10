Известная актриса прошла 7 кругов ада из-за Веры Ворониной: родные звонят и сочувствуют

В реальной жизни некоторые из нас часто встречаются с однофамильцами или полными тезками. Но то, что для обычных людей не выходит за рамки смешных курьезов, для актеров может означать крах всей карьеры и проблемы в профессии. На себе в этом убедилась известная актриса Екатерина Волкова.

Сниматься в кино брюнетка начала еще в начале 1990-х. Одной из самых ярких ролей актрисы остается ее героиня в популярном сериале Next, где Волкова играла вместе с Александром Абдуловым. Но в 2006 году известность звезды померкла на фоне растущей славы ее тезки.

Другая актриса с таким же именем Екатерина Волкова стремительно ворвалась в мир кино благодаря ролям в телесериалах. Сначала это были эпизодические героини в проектах «Кто в доме хозяин?» и «Женские истории», а настоящая популярность пришла к ней после съемок в «Ворониных».

С тех пор «первая» Екатерина Волкова постоянно сталкивается с трудностями. Ее регулярно путают с исполнительницей роли Веры Ворониной. Когда в прессе вдруг появляются новости о проблемах со здоровьем актрисы, родные звонят и сочувствуют Волковой, не подозревая, что речь на самом деле идет о звезде ситкомов. Также по ошибке ее поздравляли и с замужеством, и с рождением ребенка.