Известная актриса перешла черту: дочери Михалкова угрожают переломать кости

У Ларисы Гузеевой репутация неоднозначная. Ведущая шоу «Давай поженимся!» сама себя не стесняется называть ангелом, однако в эфирах с ее участием нередко случались скандалы. Недавно звезда вошла в состав жюри нового проекта «Перепой звезду». Без инцидентов не обошлось.

Вместе с Гузеевой судьбы участников решали Денис Казанский, Петр Дранга, Надежда Михалкова и Егор Кончаловский. С последними двумя и сцепилась актриса на первом же выпуске.

Лариса Андреевна не стеснялась склонять других судей к своему решению. Вцепившись в дочь Михалкова, она пригрозила сломать той руку. Надежда Никитична в долгу не осталась и обещала сломать звезде палец. А вот когда Гузеева начала перебивать Егора Кончаловского, его двоюродная сестра не выдержала.