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Известная актриса перешла черту: дочери Михалкова угрожают переломать кости

10 октября 2023 20:15
Известная актриса перешла черту: дочери Михалкова угрожают переломать кости

Под прицелом и племянник режиссера.

У Ларисы Гузеевой репутация неоднозначная. Ведущая шоу «Давай поженимся!» сама себя не стесняется называть ангелом, однако в эфирах с ее участием нередко случались скандалы. Недавно звезда вошла в состав жюри нового проекта «Перепой звезду». Без инцидентов не обошлось.

Вместе с Гузеевой судьбы участников решали Денис Казанский, Петр Дранга, Надежда Михалкова и Егор Кончаловский. С последними двумя и сцепилась актриса на первом же выпуске.

Лариса Андреевна не стеснялась склонять других судей к своему решению. Вцепившись в дочь Михалкова, она пригрозила сломать той руку. Надежда Никитична в долгу не осталась и обещала сломать звезде палец. А вот когда Гузеева начала перебивать Егора Кончаловского, его двоюродная сестра не выдержала.

«Это мой родственник, не надо на него давить», — категорично заявила актриса.

Фото: Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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