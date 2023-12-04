Известная актриса открыто увела Кузьмина, не побоявшись гнева Пугачевой: речь вот о ком

Алла Пугачева была замужем не один раз, но многие считают ее самыми яркими отношениями неофициальный брак с рокером Владимиром Кузьминым. Парочка гастролировала по стране и вместе создавала хиты. Примадонна сменила балахоны на короткие юбки, а ее репертуар стал более молодежным. Однако к концу 80-х творческому тандему пришел конец.

Многие гадали, в чем же была причина разлада между влюбленными. Правы оказались те, кто декларировал: «Ищите женщину». Исполнитель увлекся красавицей Верой Сотниковой. Эффектная брюнетка целовала артиста в клипе «Сибирские морозы»: любовь у них была не только на экране, но и в реальной жизни.

Позднее в интервью она вспоминала, что роман с певцом оказался непростым. Кузьмин то и дело уходил в себя, оставляя Сотникову в одиночестве. Бедняжка страдала от отсутствия внимания и любви, пока известный возлюбленный купался в лучах славы. Неудивительно, что спустя несколько лет звезды разошлись.