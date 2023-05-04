Известная актриса оказалась внебрачной дочерью Александра Михайлова: точно видели, но не знали

Анастасия Михайлова — успешная красавица-актриса. Проекты с ее участием выходят на большие экраны один за другим и пользуются большой популярностью у зрителей. Но многие из них не знают, что звезда экрана — это внебрачная дочь известного артиста.

После развода с первой женой Александр Михайлов увлекся своей коллегой по цеху Ольгой Кузнецовой. До ЗАГСа влюбленные так и не дошли, но это не помешало им стать родителями. Анастасия появилась на свет летом 1991 года. Звезда фильма «Любовь и голуби» не отказался от незапланированной наследницы и дал ей свою фамилию.

Дочь знаменитого актера реализовала себя не только в профессии. Наладила яркая блондинка и личную жизнь. В 2014 году знаменитость вышла замуж за фотографа Евгения Маймана. Супруги воспитывают пятилетнюю дочь Оливию и сына Луку, которому в июле исполнится два года.