Известна первая реакция Пугачевой на смерть мужа Гурцкой: такого никто не ожидал

Смерть 46-летнего Петра Кучеренко, мужа Дианы Гурцкой, стала шоком для всех. Близкие и коллеги приносят свои соболезнования овдовевшей певице. Многие готовы поддержать ее на похоронах, но только не Алла Пугачева.

Примадонна болезненно отреагировала на известие о том, что ее подруга лишилась любимого супруга. В окружении знаменитости рассказали, что она «даже прослезилась». Тем не менее Алла Борисовна отказалась провожать чиновника в последний путь — в Москву исполнительница не полетит.

Как пишет «Московский комсомолец», певица тяжело переносит полеты, поэтому всерьез опасается, что и с ней случится беда. Как известно, заместителю министра образования и науки РФ стало плохо на борту самолета, врачи не смогли его спасти. Пугачева решила, что не готова испытывать судьбу, поэтому останется в Израиле.

Такого эгоизма от знаменитости никто не ожидал. Примадонна не раз говорила Диане, что та всегда может рассчитывать на нее, но, как оказалось, гибель возлюбленного не тот случай. Между тем Гурцкая, в отличие от многих других, не стала публично осуждать Пугачеву за ее выбор.