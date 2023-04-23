Известен под разными псевдонимами: как на самом деле зовут Джеки Чана

Для большинства начинающих актеров важно, чтобы их имена были запоминающимися. Поэтому артисты придумывают интересные, но при этом легкие псевдонимы. И Джеки Чан не стал исключением.

Всемирно известного каскадера на самом деле зовут Чан Конг-Санг. И с этим именем он прожил почти 22 года. Однако когда молодой человек устроился работать на стройку, за ним закрепилось прозвище Маленький Джек, а затем просто Джеки. Эту кличку он получил от своих коллег, которые сравнивали парня с его начальником.

И когда актер стал пробовать свои силы в индустрии кино, у него не возникло проблем с выбором псевдонима.

Под этим именем он и прославился на весь мир. Впрочем, здесь есть свои особенности. К примеру, китайские зрители могут и не понять, о ком идет речь. А все потому, что в Поднебесной знаменитый каскадер известен как Чэн Лун или Син Лун.