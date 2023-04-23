Известен под разными псевдонимами: как на самом деле зовут Джеки Чана
Свое прозвище он получил на стройке.
Для большинства начинающих актеров важно, чтобы их имена были запоминающимися. Поэтому артисты придумывают интересные, но при этом легкие псевдонимы. И Джеки Чан не стал исключением.
Всемирно известного каскадера на самом деле зовут Чан Конг-Санг. И с этим именем он прожил почти 22 года. Однако когда молодой человек устроился работать на стройку, за ним закрепилось прозвище Маленький Джек, а затем просто Джеки. Эту кличку он получил от своих коллег, которые сравнивали парня с его начальником.
И когда актер стал пробовать свои силы в индустрии кино, у него не возникло проблем с выбором псевдонима.
Под этим именем он и прославился на весь мир. Впрочем, здесь есть свои особенности. К примеру, китайские зрители могут и не понять, о ком идет речь. А все потому, что в Поднебесной знаменитый каскадер известен как Чэн Лун или Син Лун.