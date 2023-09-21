Известен не только в России: ахнете, каким вырос младший сын Варлей (фото)

Наталья Варлей дважды становилась матерью. И ее младший сын Александр решил не продолжать дело своей семьи, однако все же прославил свою фамилию на весь мир.

Дело в том, что Александр выступает в составе группы The BeatLove, которая является единственным кавер-коллективом The Beatles в России. Артисты стараются во всем соответствовать своим кумирам. На сцену они выходят в подобных образах, заказывают костюмы в Ливерпуле, на родине битлов, и используют идентичные инструменты. И известны они не только в России: группа постоянно ездит с турами по многим странам, в том числе и по Англии, где фанаты осыпают их комплиментами.

Как отмечают поклонники, сын Варлей унаследовал красоту матери и отца, Владимира Тихонова. Александр уже завоевал сердца миллионов фанатов и, как уверена публика, стал достойным продолжателем знаменитого рода.