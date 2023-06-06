Известен лучший начальник по знаку Зодиака: его любят все сотрудники

Кто-то скажет - любить своего начальника вовсе не обязательно, достаточно относиться к нему с уважением (ну или мастерски делать такой вид). Однако учеными давно доказано, что коллективы, в которых у подчиненных хорошие взаимоотношения с руководством, демонстрируют куда больше успехов, чем те, где взаимоотношения с боссом прохладные, сугубо деловые. Если при устройстве на работу вам важно знать, каким будет начальник, астрологи советуют узнать его дату рождения. Эксперты рассказали, представители какого знака лучше всего ладят с сотрудниками.

Стрелец

Прирожденные лидеры по знаку зодиака принадлежат к огненной стихии. По наблюдениям астрологов, лучшие руководители появляются на свет под знаком Стрельца. Это очень харизматичный, изобретательный, умный знак, которому действительно нет равных в умении управлять.

Достаточно посмотреть на уроженцев знака в самом начале карьерного пути, чтобы убедиться - однажды они окажутся к кресле начальника. Глаза у Стрельцов горят жаждой учиться и совершенствоваться, они впитывают знания как губка, двигаются вперед вопреки трудностям.

С возрастом представители огненной стихии только укрепляют те качества, которые помогают им добиться карьерных высот, а также приобретают новые.

В результате рано или поздно Стрелец становится тем, о ком мечтал - руководителем, лидером.

Из уроженцев этого знака получаются такие начальники, о которых мечтает каждый подчиненный. Они не позволяют коллективу расслабиться и вместе с тем не давят, не заваливают работой по самую макушку, они бывают строгими, но неизменно - мудрыми и справедливыми.

Стрелец никогда сам не станет делать работу “на отвали”, и подает своим подчиненным хороший пример.

Такому начальнику, как он, просто невозможно сдать на проверку какую-нибудь халтуру - сам же со стыда сгоришь! Разочаровать его - позор, от которого не отмыться.

Атмосфера в коллективе, которым управляет руководитель-Стрелец, дружеская, но вместе с тем все осознают возложенную ответственность, офис не превращается в место для приятельских посиделок.

На планерки все отправляются в хорошем настроении - и уходят так же.

Даже сложные и конфликтные ситуации Стрелец умеет разруливать так, что никто не остается в обиде. Работать с начальником, рожденным под этим знаком - удовольствие, подчиненные готовы носить его на руках и наперебой стараются заслужить его одобрение.