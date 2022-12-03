Изуродовавшая себя тату и пластикой модель показала фото до: кадры заставят вздрогнуть

Фрик-модель Мария Магдалина из Канады известна благодаря своей нестандартной внешности. Эта девушка из семьи пастора увеличила грудь и ягодицы до огромных размеров, покрыла тело татуировками и не собирается останавливаться.

По словам Марии, она планирует раздуть губы до таких размеров, чтобы они совсем не закрывались, а верхняя губа касалась носа.

Операция по увлечению интимного места едва не стоила эпатажной блогерше жизни, однако она нисколько не жалеет о проделанных модификациях. Но Магдалина была такой далеко на всегда.

Мария поделилась архивным фото из детства, на котором она предстала до изменений. В этой улыбчивой очаровашке с бантами в милом платье трудно узнать нынешнюю трэш-модель.