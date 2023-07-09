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Киноафиша Статьи «Изуродована»: полностью переделанная 16-летняя внучка Маслякова вызвала отвращение у народа (фото)

«Изуродована»: полностью переделанная 16-летняя внучка Маслякова вызвала отвращение у народа (фото)

9 июля 2023 14:00
«Изуродована»: полностью переделанная 16-летняя внучка Маслякова вызвала отвращение у народа (фото)

Пользователи Сети даже не попытались скрыть своего мнения.

Александр Масляков стал дедушкой лишь однажды: летом 2006 года на свет появилась его внучка Таисия. Девочка росла под пристальным внимание публики и нередко появлялась на играх КВН, а не так давно начала активно экспериментировать с внешностью.

Так, пользователи Сети обвиняют Таисию в постоянных походах к пластическим хирургам. Якобы она уже увеличила губы и изменила форму скул, а косметологи сделали ей новые брови. И из-за подобных экспериментов наследница Масляковых потеряла всю индивидуальность и выглядит значительно старше своих лет.

«Бедная девочка», «Жертва стереотипов общества и соцсетей», «Страшилка», «Жертва моды», — считают пользователи Сети.

Сама Таисия при этом никак не реагирует на нападки подписчиков. Она активно занимается творчеством: девочка была солисткой группы «Непоседы» и ведущей детской лиги КВН.

«Изуродована»: полностью переделанная 16-летняя внучка Маслякова вызвала отвращение у народа (фото)
Фото: Global Look Press, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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