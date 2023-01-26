«Изуродовали!»: стилисты «Модного приговора» довели Зарубину до истерики (фото)

Певица Ольга Зарубина решилась на смелый шаг: в преддверии Нового года она захотела полностью изменить свой стиль. И ради перемен она отправилась на шоу «Модный приговор», но результаты преображения едва не привели к нервному срыву.

Дело в том, что стилисты программы, как уверена знаменитость, превратили ее в настоящую старуху. Якобы они специально выбрали вещи из «бабушкиного» гардероба, чтобы «поглумиться» над исполнительницей. Зарубиной не понравился ни один из образов, а эксперты шоу, которые потратили на выбор нарядов несколько дней, не справились со своей задачей.

«На „Модном приговоре“ меня изуродовали! Лозунги в начале передачи — омолодить, украсить, кардинально изменить — увенчались провалом», — цитирует слова певицы портал The Voice.

Артистка уверена: стилисты специально скрыли ее фигуру за мешковатыми фасонами. Они неправильно подобрали наряды и даже обувь, а новая прическа и массивные очки только сильнее испортили образ. В итоге результат получился настолько плохим, что Зарубина не смогла сдержать своего возмущения прямо на съемках и с трудом справилась с истерикой.