Изуродовали себя пластикой: россияне схватились за головы, увидев, во что себя превратили близняшки Толмачевы

Многие помнят сестер-близняшек Настю и Машу Толмачевых, которые в 2006 году выступили на детском «Евровидении». Номер девочек с композицией «Весенний джаз» очаровал членов жюри. В итоге россиянки стали первыми и единственными за все время представительницами нашей страны, которые заняли на этом конкурсе первое место.

Спустя восемь лет они вновь попытали счастье уже на взрослом «Евровидении», но взяли лишь седьмое место. После этого близняшки пропали из публичного поля. Недавно стало известно, что одна из сестер, Маша, решила выйти замуж. Девушки, которым по 26 лет, вновь привлекли внимание журналистов и поклонников.

Последние с трудом узнали в ярких блондинках с наращенными волосами и ресницами, ярким макияжем и пухлыми губами юных звездочек. При этом мнения комментаторов разделились. Одни посчитали, что сестры Толмачевы превратились в настоящих красавиц с обложки, другие — что близняшки изуродовали себя пластикой.