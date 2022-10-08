Изуродовала себя: вас ошарашит внешний вид корейской модели, которая колола в лицо растительное масло

Когда-то кореянка Ханг Миоку была известной певицей. Но в погоне за красотой Миоку пристрастилась к силиконовым инъекциям. Вскоре хирурги стали отказывать женщине по причине того, что ее лицо нездорово увеличилось, а психические проблемы мешали ей принимать здравые решения. Тогда Ханг Миоку решилась вкалывать себе растительное масло под кожу лица.

Лицо женщины сильно опухло. Ее перестали узнавать знакомые. Сама Миоку утверждала, что голос в голове приказал ей делать инъекции масла.

Историю женщины показали на телевидении – и неравнодушные зрители пожертвовали ей 27 млн. вон, чтобы собрать деньги на корректирующие операции. Но даже операции не смогли вернуть Ханг Миоку ее прежнюю красоту.