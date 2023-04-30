Изуродовала себя пластикой: фанаты в ужасе от новой внешности Хюррем-султан

Главная звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли от природы обладает потрясающей внешностью. Но недавно турецкая актриса активно занялась «улучшайзингом» и изменила свое лицо до неузнаваемости.

Сегодня 39-летняя Узерли не похожа на себя. Поклонники перестали узнавать свою любимицу, которая совсем недавно блистала в сериале «Великолепный век» в роли Хюррем-султан и затмевала всех своей красотой.

Мерьем начала преобразование с ринопластики, затем увеличила грудь, изменила форму скул и губ. Кроме того, актриса не отказывается от уколов ботокса. Но все эти метаморфозы превратили Узерли в очередную жертву пластики. Теперь ее кожа натянута как барабан, а лицо стало похожим на маску.

Поклонники Мерьем не могут подобрать слов, чтобы выразить свое негодование. Они призывают звезду остановиться. Вот что пишут подписчики Узерли под ее снимками: «Верните нам Хюррем!», «У нее и так все было в порядке, зачем ей понадобилась пластика?», «Теперь в ней пропала изюминка».