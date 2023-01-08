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Киноафиша Статьи Изуродовала истинную красоту пластикой: в этой кукле вы не узнаете блондинку из «Татьяниного дня»

Изуродовала истинную красоту пластикой: в этой кукле вы не узнаете блондинку из «Татьяниного дня»

8 января 2023 08:30
Изуродовала истинную красоту пластикой: в этой кукле вы не узнаете блондинку из «Татьяниного дня»

Галя Рыбкина потеряла свою изюминку. 

«Татьянин день» составил достойную конкуренцию латиноамериканским мыльным операм. В российском сериале были сложные переплетения судеб героев и каждого из них пытались раскрыть для зрителей.

Дарья Волга исполнила роль нежной и добродушной Гали Рыбкиной, которая старалась всем помочь. Милая актриса легко вжилась в роль и очаровала поклонников проекта. Некоторым она нравилась даже сильнее чем главная героиня.

После окончания популярного сериала девушка редко повалялась в новых картинах.

А вскоре стало известно, что женщина вместе с мужем решила переехать в Новую Зеландию.

Ещё одним важным изменением в ее жизни стали пластическое операции. После них актриса утратила свою запоминающуюся внешность. Теперь она похожа на стандартную красотку из социальных сетей с накаченными губами и ботоксом.

Изуродовала истинную красоту пластикой: в этой кукле вы не узнаете блондинку из «Татьяниного дня»
Фото: соцсети, кадры из сериала "Татьянин день" (2007-2008)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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