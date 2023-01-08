Изуродовала истинную красоту пластикой: в этой кукле вы не узнаете блондинку из «Татьяниного дня»

«Татьянин день» составил достойную конкуренцию латиноамериканским мыльным операм. В российском сериале были сложные переплетения судеб героев и каждого из них пытались раскрыть для зрителей.

Дарья Волга исполнила роль нежной и добродушной Гали Рыбкиной, которая старалась всем помочь. Милая актриса легко вжилась в роль и очаровала поклонников проекта. Некоторым она нравилась даже сильнее чем главная героиня.

После окончания популярного сериала девушка редко повалялась в новых картинах.

А вскоре стало известно, что женщина вместе с мужем решила переехать в Новую Зеландию.

Ещё одним важным изменением в ее жизни стали пластическое операции. После них актриса утратила свою запоминающуюся внешность. Теперь она похожа на стандартную красотку из социальных сетей с накаченными губами и ботоксом.