Изуродовала истинную красоту пластикой: в этой кукле вы не узнаете блондинку из «Татьяниного дня»
Галя Рыбкина потеряла свою изюминку.
«Татьянин день» составил достойную конкуренцию латиноамериканским мыльным операм. В российском сериале были сложные переплетения судеб героев и каждого из них пытались раскрыть для зрителей.
Дарья Волга исполнила роль нежной и добродушной Гали Рыбкиной, которая старалась всем помочь. Милая актриса легко вжилась в роль и очаровала поклонников проекта. Некоторым она нравилась даже сильнее чем главная героиня.
После окончания популярного сериала девушка редко повалялась в новых картинах.
А вскоре стало известно, что женщина вместе с мужем решила переехать в Новую Зеландию.
Ещё одним важным изменением в ее жизни стали пластическое операции. После них актриса утратила свою запоминающуюся внешность. Теперь она похожа на стандартную красотку из социальных сетей с накаченными губами и ботоксом.