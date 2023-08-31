Изумитесь, кем друг другу приходятся «есаул» Газманов и Мавроди из «МММ»

В это трудно поверить, но Олег Газманов и основатель «МММ» Сергей Мавроди приходятся друг другу родственниками, правда, не кровными. Вот как это произошло.

Филипп Газманов является племянником основателя финансовой пирамиды. Родной брат Сергея Вячеслав Мавроди был мужем Марины Муравьевой и отцом ее сына. Позднее она ушла от супруга и связала свою жизнь с Газмановым. Артист дал Филиппу свою фамилию, чтобы его не ассоциировали с родственником-мошенником.

Сегодня у пасынка Олега Михайловича все отлично. Он вырос настоящим красавцем с безупречной внешностью и образцовой фигурой. По настоянию авторитетного отчима Филипп с детства занимается спортом и добился в этом немалых успехов.

Ранее Газманов-младший занимался моделингом, но не стал делать из этого карьеру. Сегодня племянник Мавроди занимается бизнесом по перевозке грузов и имеет стабильный хороший доход. Отчим поддерживает пасынка во всех его начинаниях.