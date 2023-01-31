Изумила многих: дочь Началовой объяснила поведение на похоронах у матери

Юлия Началова скончалась весной 2019 года. Похороны певицы прошли на Троекуровском кладбище, где присутствовала и ее дочь Вера Алдонина. И всех присутствующих в тот день поразила стойкость 13-летней девочки.

Как отмечали многие, Вера была на удивление спокойна и совсем не плакала, когда тело ее матери опускали в землю. Часть публики тогда обвинила девочку в излишней холодности, а другие пожалели ребенка, которому не посчастливилось пережить такую трагедию.

На самом же деле наследница Началовой переживала бурю эмоций. Но она научилась плакать без слез, поэтому многие неправильно истолковали ее поведение.

«Я научилась делать это бесшумно. Я могу стоять — слезы льются, льются, но пока я не хлюпаю ресницами, никто этого не замечает», — признавалась Алдонина «Комсомольской правде ».

В итоге с горем ей удалось справиться с помощью родных и близких. Со временем девушка примирилась с утратой и теперь занимается благотворительностью, помогая нуждающимся.