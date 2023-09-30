Израильская пенсия не нужна: сумму баснословных гонораров Пугачевой предали огласке

Аллу Пугачеву давно не видно на телевизионных концертах, не дает певица и выступлений на главных площадках страны. Сейчас Примадонна живет в Израиле, наслаждаясь заслуженным отдыхом в окружении мужа и детей. Местная пенсия исполнительнице совсем не нужна: ей хватает и других доходов.

Пугачеву обеспечивает ее муж, который часто дает концерты и выступает на корпоративах. Несмотря на падение доходов артистов, речь идет о суммах около 50 тысяч евро за шоу. К тому же звезда эстрады имеет процент со своих банковских счетов, куда певица в прошлом активно вкладывалась.

Еще один источник пополнения семейного бюджета — это концерты самой Аллы Борисовной. Пугачева поставила планку в колоссальные 350 тысяч евро, что в рублях равняется около 36 млн. Неизвестно, готов ли кто-то приглашать исполнительницу за такие деньги. Но, возможно, у Примадонны есть и такие богатые поклонники, пишет издание «360».