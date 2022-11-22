Изобретение психолога помогло каждой женщине: вы пользуетесь им каждый день

Лилиан Гилбрет получила образование психолога, но прославилась вовсе не этим. Она поддалась на уговоры мужа Фрэнка Гилбрета и попробовала себя в качестве инженера, добившись в этой отрасли больших успехов.

Женщины по всему миру даже не догадываются о том, что ежедневно пользуются изобретениями Гилбрет. Именно она смогла создать кухню с системой верхних и нижних шкафов, которая легко вмещает в себя бытовую технику.

Если раньше плита, холодильник и мойка были расставлены по разным углам обеденной комнаты, то теперь благодаря Лилиан специально для них есть отсеки в кухонном гарнитуре, что позволяет заметно экономить пространство.

К тому же именно Гилбрет усовершенствовала устройство холодильника тем, что добавила к его дверце полочки для хранения продуктов. Эта маленькая хитрость заметно улучшила быт каждой хозяйки.