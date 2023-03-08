Изначально ДиКаприо не хотел сниматься в «Титанике»: никогда не догадаетесь почему

Леонардо ДиКаприо стал мировой звездой благодаря фильму «Титаник». После легендарной ленты его карьера идет только в гору, при этом, как оказалось, артист далеко не сразу принял предложение Джеймса Кэмерона.

По словам Пола Радда, давнего друга ДиКаприо, его молодой коллега всерьез был намерен отказать Кэмерону. Артиста испугали масштаб проекта, фигура режиссера и большая ответственность, ведь до этого он не сталкивался с такими серьезными фильмами. ДиКаприо на одной из посиделок раскрыл свою душу Радду, а тот постарался убедить знаменитость принять предложение.

«Я сказал, что он должен согласиться», — вспомнил звезда «Человека-муравья» на одном из недавних шоу.

В итоге артист отодвинул все свои сомнения, послушал Радда и принял предложение Кэмерона. В течение восьми месяцев ДиКаприо участвовал в съемках, а после премьеры стал одним из главных актеров в мире.