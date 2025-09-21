Изначальная концовка «Криминального чтива» была максимально «тарантиновской»: режиссер поменял кровавый финал в распоследний момент

Джулс бы заиграл перед публикой совсем в ином свете.

Представьте финал «Криминального чтива» без философского спокойствия Джулса, но с ливнем свинца в придорожной забегаловке. Именно так задумывалось изначально: в раннем варианте сценария герой Сэмюэла Л. Джексона должен был без лишних разговоров всадить пулю в лицо Тимоти Роту, а потом снести с прилавка его подружку.

И лишь после этого — моргнуть и понять, что это было видение, отражение того, каким он был бы до своего «чуда».

Соблазнительная идея, откровенно тарантиновская: дать зрителю жесткий вброс, а затем вернуть все назад, показав эволюцию героя через контраст. Но режиссер пошел другим путем. Вместо визуальной мясорубки он доверил все актерской харизме Джексона. И оказался прав.

То, как Джулс рассуждает о своем «чуде», глядя на перепуганного грабителя, работает куда сильнее любого выстрела.

В этом и есть магия «Криминального чтива». Картина сделана руками мастера, который всегда балансировал на грани между насилием и иронией. Но именно здесь он выбрал не очередной всплеск крови, а тихое прозрение.

Сегодня легко представить, как публика бы захлопала в ладоши при виде очередной резни. Но прошло бы 30 лет — и это осталось бы просто еще одной брутальной сценой.

А так «Криминальное чтиво» получило одну из самых изящных развязок в истории кино: человек с пистолетом вдруг оказывается мудрее безоружных.

