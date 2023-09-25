Измученная вдова сообщила, что Кобзон является ей по ночам: вот как это происходит

Один и тот же сон повторяется по кругу.

Иосифа Кобзона не стало пять лет назад после длительной болезни. Смерть супруга стала для Нелли Кобзон сильным ударом: вместе они прожили больше пятидесяти лет. До сих пор вдове не дает покоя память о муже.

Нелли Михайловна рассказала, что очень часто видит покойного супруга во сне. Он приходит с большим букетом цветов домой к возлюбленной, где она жила с братом и мамой до замужества.

Вдова Кобзона рассказала изданию «7 дней», что Иосиф Давыдович был совсем не таким, каким она привыкла видеть его на экране. Тогда Нелли было всего 20 лет, и для нее муж стал не только любимым человеком, но и наставником.

«Ты меня многому научил, воспитал, организовал», — рассказала женщина журналистам.

Чтобы почтить память мужа, Нелли Михайловна активно работает над культурным фондом имени своего супруга и занимается благотворительностью. Женщина считает, что главной миссией Кобзона было делать добро.