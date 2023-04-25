Измученная домохозяйка: красотку Анну Курникову сегодня не узнать (фото)

Еще несколько лет назад имя Анны Курниковой часто попадало в СМИ или светскую хронику. Российскую теннисистку называли одной из самых красивых спортсменок, и она регулярно появлялась на страницах глянцевых журналов.

Тем не менее сегодня очаровательная блондинка ведет непубличный образ жизни. Она редко публикует новые фото в своих соцсетях, ее невозможно увидеть на красных дорожках. Такая перемена в поведении Анны связана с тем, что она стала многодетной матерью. Вместе с Энрике Иглесиасом девушка воспитывает троих детей.

Домашние хлопоты полностью поглотили теннисистку, и сейчас она похожа на измученную домохозяйку. Ее волосы почти всегда собраны в пучок или высокий хвост. А вместо модных блузок и элегантных юбок Курникова носит спортивные костюмы в темных цветах. Папарацци часто встречают ее возле продуктовых магазинов и рынков, а не на светских тусовках или в дизайнерских бутиках.