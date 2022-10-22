Изможденные и неузнаваемые: вы ахнете, увидев, как изменились красотки-близняшки из фильма «Двое: я и моя тень» (фото)

В 90-е годы юные сестры Олсен были настоящими звездами экрана – близняшки Эшли и Мэри-Кейт сыграли в таких фильмах, как «Двое: я и моя тень», «Двое в своем роде», «Паспорт в Париж» и «Однажды в Риме».

Однако, когда сестры выросли, они оставили кино и занялись созданием дизайнерской одежды. Также девушки издавали собственный журнал о моде и выпустили совместную автобиографическую книгу.

Сегодня сестрам Олсен 36 лет, но многие считают, что звезды выглядят старше своего возраста.

Близняшки кажутся болезненно худыми и осунувшимися. Особенно досталась Мэри-Кейт, у которой ранее были проблемы с пищевым поведением. Злопыхатели то и дело называют причиной ее странного вида запрещенные вещества, а также намекают, что актриса прибегала к услугам пластического хирурга.