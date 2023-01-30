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Изможденная копия отца: дочь Александра Пескова похудела до 38 килограммов (фото)

30 января 2023 18:00
Изможденная копия отца: дочь Александра Пескова похудела до 38 килограммов (фото)

Звездная наследница выступила с заявлением об анорексии.

Единственная дочь известного пародиста Александра Пескова Дарья предпочитает оставаться в тени. Однако не так давно звездная наследница засветилась на публике, тем самым заставив всех говорить о себе.

Публика была шокирована тем, как выглядит 36-летняя Дарья. По мнению подавляющего большинства, она стала изможденной копией своего звездного отца. Пескова унаследовала черты лица родителя, но при этом оказалась чересчур худой.

Изможденная копия отца: дочь Александра Пескова похудела до 38 килограммов (фото)

При росте в 160 см Дарья весит всего 38 килограммов. В студии шоу «Звезды сошлись» она поспешила уточнить, что, вопреки расхожему мнению, вовсе не страдает анорексией.

По словам дочери пародиста, она не соблюдает диет — ест хлеб и может позволить себе пиццу даже ночью. А вот от сладкого Пескова сознательно отказалась, но вовсе не ради стройной фигуры, а просто потому что равнодушна к десертам.

Фото: Globallookpress.com, кадр из программы «Звезды сошлись»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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