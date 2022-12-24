Изможденная и перетянутая Швецова: народ шокирован изменениями во внешности Ковальчук

Старость не обошла стороной и ее.

Одна из самых красивых актрис российского кино Анна Ковальчук запомнилась зрителям по роли следователя Швецовой в сериале «Тайны следствия». Недавно на экраны вышел 22 сезон этого популярного проекта.

По сценарию артистке пришлось прибавить себе семь лишних лет, чтобы сыграть работницу прокураторы. Однако сейчас она, кажется, выглядит даже старше своего персонажа. Теперь на ее лице проявились все морщины, а особенно сильно выделяются носогубные складки. Некоторые считают это последствием неудачных инъекций.

Поклонники сериала заметили изменения и не смогли оставить их без внимания.