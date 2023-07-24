Изменять им себе дороже: названы самые ревнивые женские знаки Зодиака

Психологи говорят, что испытывать ревность совершенно естественно. Это базовое чувство, которое возникает у людей, когда они боятся потерять нечто ценное. Когда ревность проявляется в легкой форме и не причиняет вреда отношениям, в этом нет ничего страшного. Однако порой она способна перерасти в настоящую манию, которая, увы, приводит к печальным последствиям. Астрологи назвали знаки зодиака, под которыми рождаются самые ревнивые женщины. Не стоит испытывать их терпение на прочность.

Лев

Львица - настоящая собственница. Представительница огненной стихии свято верит, что в тот момент, когда мужчина признался ей в любви, он продал ей свою душу. Время от времени спокойная семейная жизни надоедает Львице, и тогда она начинает играть в детектива: вдруг партнер изменяет ей, а она не в курсе?

Если в телефоне и ноутбуке благоверного не обнаружится никакого компромата, а на пиджаке - женского волоса другого цвета, Львица начнет мыслить в перспективе.

Она глаз не спустит с партнера, чтобы тот, не дай бог, не посмотрел на другую женщину дольше нескольких секунд. Иначе его ждет дома скандал.

Скорпион

Женщина, рожденная под знаком Скорпиона, только производит впечатление сильной и уверенной в себе. На самом деле в глубине души она крайне ранима и боится, что однажды партнер падет в чужие объятия. Чтобы этого не произошло, она будет тщательно следить за партнером и искать странности в его поведении.

Любую задержку на работе или неотвеченный телефонный звонок представительница знака воспринимает как угрозу счастливой семейной жизни.

Устраивать скандалы женщина-Скорпион не станет, станет наблюдать исподтишка, но если поймает на флирте или измене - мало не покажется.

Рыбы

У уроженок водной стихии богатая фантазия. Она-то как раз и становится “спонсором” рыбкиной ревности. То, чего не было в ральности, представительница этого знака со смаком додумает, сама же себе разобьет сердце, поплачет, выставит мужчину из дома. И только потом задумается: а был ли адюльтер?..

Поэтому звезды не рекомендуют избранникам Рыбки даже мило улыбаться старушке-соседке, что день-деньской сидит на лавочке.

“У бабули есть красивая внучка”, - щелкнет в голове у представительницы знака. А дальше она решит, что у благоверного тайный роман с той самой молоденькой внучкой, вот тебе и повод для разбора полетов.