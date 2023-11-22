Изменят и даже не раскаются: с этими знаками зодиака надо быть особо осторожными

Романтические отношения часто могут обернуться неверностью одного из партнеров. В таком случае разрыв союза происходит на фоне громкого скандала. Астрологи уверены, что склонность к изменам просто заложена в обладателях определенных знаков зодиака. Они ничего не могут поделать со своей ветреной натурой, а потому от них лучше держаться подальше.

Водолей

Эти люди легко свернут «налево», если формат отношений дома их не устраивает. Они привыкли постоянно обзаводиться новыми знакомыми и экспериментировать. При этом Водолеи терпеть не могут внешний контроль.

Стрелец

Если партнер попытается ограничить свободу такого человека, то сам толкнет его на измену. Стрельцы привыкли не связывать себя обязательствами, но стараются не причинять боль близким.

Близнецы

Обладатели этого знака прекрасно умеют скрывать следы измен, поэтому уличить их в неверности будет непросто. Кроме того, они довольно влюбчивые, им сложно оставаться в моногамных отношениях.

Овен

Как только такой человек заскучает рядом с партнером, то тут же обзаведется интрижкой. Овнам свойственны необдуманные поступки, они не привыкли заботиться о последствиях.

Весы

Подобные люди искренне желают сохранять верность своим партнерам, однако они все время хотят сравнить их с другими. При этом ничего плохого в своем поведении Весы не видят, считая, что измена только оживляет отношения.