Изменяли мужьям и не скрывали: Заворотнюк, Пугачевой и другие звезды, которые ходили налево

Алла Пугачева всегда отличалась бурной личной жизнь: за плечами Примадонны 5 официальных браков и множество романов. Четвертым супругом певицы стал Филипп Киркоров, союз с которым оказался лишь формальным. Пугачева признавалась, что уже на следующий день после свадьбы поняла, что Киркоров не ее человек. И будучи в браке, она вскоре нашла новую любовь.

Брак Юлии Началовой с Евгением Алдониным считали образцовым, однако в 2010 году певица увлеклась хоккеистом Александром Фроловым.

В 2011 году последовал скандальный развод с мужем – правда, обрести счастье с Александром покойная Началова так и не смогла, ведь пара распалась в 2016 году.

Анастасия Заворотнюк встречалась с двумя мужчинами одновременно. Не успев расстаться с актером Сергеем Жигуновым, звездная красавица закрутила роман с фигуристом Петром Чернышевым. Заворотнюк и Чернышев вместе уже больше десяти лет.