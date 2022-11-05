Изменял с ней красотке жене: внешность любовницы Шварцнегера заставил вас потерять дар речи

В 2011 году Арнольд Шварценеггер оказался в центре скандала: всплыла правда о том, что актер и политик более десяти лет скрывает внебрачного сына от домработницы Милдред Баены. Новость стала шоком для поклонников Шварценеггера, которые считала его брак с красавицей-тележурналисткой Марией Шрайвер идеальным. Особенно удивляло, что в качество любовницы Арни выбрал не модель, а обычную полноватую женщину.

Милдред была почти что членом семьи легендарного культуриста – у Арнольда Шварценеггера работала еще ее бабушка Милдред.

Милдерд Баена и ее дети неоднократно ездили со Шварценеггерами в путешествия и на иностранные премьеры фильмов.

Сегодня Милдред 61 год. Она давно развелась с мужем, которому изменяла со Шварценеггером, и живет с актером латиноамериканских теленовелл Алексом Агияром. Ее сыну от Арни Джозефу уже 24 года – парень вырос настоящим красавцем и очень напоминает своего отца в молодости.