Измены с обеих сторон: постыдная правда о браке Ягудина и Тотьмяниной вызывает шок

Вокруг Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной ходят грязные слухи. Отношения пары длятся вот уже 15 лет, но их нельзя назвать гладкими. Влюбленные то расставались, то вновь воссоединились. Фигуристы связали себя узами брака лишь в 2016 году, после рождениях двух дочерей – Елизаветы и Мишель.

Ягудина неоднократно ловили на изменах. Спортсмен закрутил роман со своей партнершей по «Ледниковому периоду» Сашей Савельевой, приписывали ему и отношения и с певицей Викторией Дайнеко.

Впрочем, сам Алексей Ягудин изменщиком себя не считает, ведь и Тотьмянина оказалась неверна своему супругу. Фигурист признался, что его жена несколько раз встречала «новую любовь».

При этом сам Алексей в любовь не верит и признается, что ориентируется на собственный комфорт, а рядом с Татьяной Тотьмяниной ему вполне удобно.