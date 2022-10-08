Измены мужу вернулись бумерангом: Светлана Разина жестоко поплатилась за свое легкомыслие

У звезды «Миража» Светланы Разиной была не только яркая карьера, но и бурная личная жизнь.

Супругом Разиной стал худрук «Миража» Валерий Соколов. В 38 звезда родила дочку Алису, но не от мужа, а от возлюбленного Георгия. Георгий был младше Разиной и сначала работал диджеем, а потом стал директором певицы.

Соколов надеялся на воссоединение с женой и даже был готов принять дочку как родную, но Разина была непреклонна.

Артистка надеялась на долгую и счастливую жизнь с Георгием. Но мужчина бросил певицу в самый тяжелый момент. В 1992 году Светлана Разина попала в ДТП и повредила позвонок. Проблемы со спиной аукнулись певице в 45 лет — Разину парализовало. Возлюбленный навестил Светлану лишь раз в больнице и улетел отдыхать на Кипр. А через две недели директор уже требовал, чтобы больная Разина вышла на сцену.

В итоге Светлана все же рассталась с горе-любовником и обрела счастье в браке с концертным директором Борисом Карповым.