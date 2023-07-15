Измены и предательства: возненавидите известную актрису, узнав, как она поступила с Филатовым из «Диверсанта»

Алексей Бардуков прославился десятками ярких ролей. Массовому зрителю он известен как Леонид Филатов в «Диверсанте» и Максим в серии фильмов «На игре». Поклонники осыпают звезду экрана комплиментами, но далеко не все знают, как трагично складывалась личная жизнь артиста вне съемочной площадки.

Как оказалось, еще в 19 лет артист познакомился с Анной Старшенбаум, их роман начался на кастинге картины «Баллада о бомбере». В 2009 году влюбленные стали мужем и женой, а спустя два года на свет появился их сын Иван.

Артистка всегда с теплотой отзывалась о своем избраннике, но однажды призналась, что изменяла ему с Владимиром Яглычем. Из-за неверности Старшенбаум пара рассталась. Однако уже через несколько месяцев Анна решила восстановить их отношения, а Алексей поддержал ее. Супруги начали жизнь с чистого листа и были уверены в своем будущем.

Но их браку не суждено было стать счастливым. Спустя некоторое время Анна заявила, что хочет окончательно разойтись с мужем. Она призналась, что больше не любит его. И даже их общий ребенок не заставил артистку изменить свое решение.

Второе расставание тяжело далось Бардукову. Он до сих пор старается не комментировать личную жизнь, но изредка признается, что с большим трудом пережил тот период.