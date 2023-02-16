Изменившуюся до неузнаваемости Мороз накрыло волнами хейта: что так шокировало народ

Дарья Мороз и Константин Богомолов развелись в 2018 году после 8 лет совместной жизни. С того времени артистка активно занимается своей карьерой, снимаясь в десятках сериалов, однако, как уверены поклонники, она так и не смогла забыть то расставание, которое все сильнее сказывается на ее внешности.

Так, теорию поклонников подтвердил недавний снимок, появившийся в социальных сетях Мороз. На нем звезда экрана позирует в «честном» образе, полностью отказавшись от косметики. Саму же фотографию актриса приурочила ко Дню святого Валентина, отметив, что не отмечает романтичный праздник, а занята работой.

Преданные поклонники не оставили без внимания неожиданную запись артистки. В комментариях многие с удивлением отметили, как сильно изменилась Мороз за прошедшее время. И перемены эти, как уверены пользователи Сети, совсем не красят артистку, которая выглядит старше своих лет и похожа на мужчину.

«Женственности больше Дарья, женственности бы вам», «Похожа на худосочного мужика», «Да что же вы с собой делаете, вас не узнать», — пишут подписчики.

Также многие призвали артистку внимательнее следить за собой, чаще краситься и добавить своим образам изящества.