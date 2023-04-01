Изменившийся до неузнаваемости Кирилл «Руки-базуки» шокирует народ: что он с собой сделал

Не только представительницы прекрасного пола готовы терпеть болезненные процедуры ради фигуры мечты. Некоторые мужчины, не желая проводить часы в спортзале и выполнять изнурительные тренировки, обращаются за помощью к хирургам и косметологам.

Кирилл Терешин тоже не хотел заниматься спортом, но при этом стремился стать обладателем накаченных мышц. Однако после опасных уколов его тело изменилось, из-за чего молодой человек и получил прозвище «Руки-базуки». Впрочем, на этом его эксперименты не закончились.

Юноша решил заняться своим лицом. И теперь у него уже есть большие губы, выразительные скулы, а также неестественно острый подбородок. Благодаря таким модификациям Кирилл практически утратил свой человеческий облик и стал напоминать инопланетянина. Даже его поведение заметно изменилось. Сегодня в социальных сетях Терешина можно увидеть странные ролики, которые одновременно шокируют и вызывают у пользователей чувство стыда.