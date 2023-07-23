Изменившаяся до неузнаваемости Долина поразила народ: увидите фото и сами будете в шоке

Лариса Долина не в первый раз поражает публику неожиданным преображением. Несколько лет назад она скинула около двадцати килограммов благодаря обращению в модную клинику детокса. После этого артистка стала носить более яркие и откровенные наряды, чем явно подняла свою самооценку.

Но, видимо, этого оказалось недостаточно — Долина снова обратилась к специалистам за преображением.

Ее фигура по-прежнему в отличной форме, на этот раз певица решила заняться собственным лицом.

На новом фото, которое Лариса Александровна опубликовала в социальных сетях, ее лицо преобразилось до неузнаваемости. У певицы заметно изменился подбородок, а на лице не видно ни одной морщинки. Хотя на снимке явно присутствуют фильтры, подписчики Долиной посчитали, что дело не только в них. Артистка явно обращалась к пластическим хирургам.

Такие изменения одобрили не все. Некоторые поклонники боятся, что певица может переборщить с пластикой по примеру многих коллег.