Изменившаяся до неузнаваемости Анна Асти вызвала оторопь: вот что случилось

Анна Асти шокировала фанатов обложкой своего сольного альбома «Феникс». Соответствующим снимком исполнительница поделилась в личном Telegram-канале.

В публикации певица представляет свою первую сольную запись. По словам Анны, пластинка стала для нее важным событием, ведь в работу над ней она вложила собственную любовь и веру в свою дело. Девушка благодарит Бога за каждую минуту творчества.

«Я очень хочу, чтобы вы ощутили ту энергию и тепло, которые сохранились в каждой ноте», — признается артистка.

Пользователи Сети оценили публикацию, однако многие фанаты в первую очередь обратили внимание на обложку альбома. Подписчикам показался «странным» и «неестественным» внешний вид Анны, которая позирует с пальцами у висков. Как отметили поклонники, знаменитость не только перестала быть похожей на себя, но и в целом выглядит «пугающе».

«Что с вами стало? Раньше выглядели совершенно иначе, не узнаем вас», — недоумевают подписчики.

Вид Шатунова в гробу довел присутствующих до истерики