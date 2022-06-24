Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Изменившаяся до неузнаваемости Анна Асти вызвала оторопь: вот что случилось

Изменившаяся до неузнаваемости Анна Асти вызвала оторопь: вот что случилось

24 июня 2022 10:20
Изменившаяся до неузнаваемости Анна Асти вызвала оторопь: вот что случилось

Поклонники не оценили преображение знаменитости.

Анна Асти шокировала фанатов обложкой своего сольного альбома «Феникс». Соответствующим снимком исполнительница поделилась в личном Telegram-канале.

В публикации певица представляет свою первую сольную запись. По словам Анны, пластинка стала для нее важным событием, ведь в работу над ней она вложила собственную любовь и веру в свою дело. Девушка благодарит Бога за каждую минуту творчества.

Изменившаяся до неузнаваемости Анна Асти вызвала оторопь: вот что случилось

«Я очень хочу, чтобы вы ощутили ту энергию и тепло, которые сохранились в каждой ноте», — признается артистка.

Пользователи Сети оценили публикацию, однако многие фанаты в первую очередь обратили внимание на обложку альбома. Подписчикам показался «странным» и «неестественным» внешний вид Анны, которая позирует с пальцами у висков. Как отметили поклонники, знаменитость не только перестала быть похожей на себя, но и в целом выглядит «пугающе».

«Что с вами стало? Раньше выглядели совершенно иначе, не узнаем вас», — недоумевают подписчики.

Вид Шатунова в гробу довел присутствующих до истерики

Фото: Соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Этот визуальный тест определит возраст вашей души Этот визуальный тест определит возраст вашей души Читать далее 25 июля 2022
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Читать далее 25 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
Related video