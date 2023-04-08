Изменился только в одном: как сейчас выглядит парень Жени из «Папиных дочек»

Съемки в популярном сериале вовсе не гарантируют актеру безоблачное будущее. И в этом на собственном опыте убедилась Сергей Мелконян.

В комедийном ситкоме «Папины дочки» он сыграл парня Жени Васнецовой. Молодой человек с хорошим чувством юмора и темными кудрявыми волосами прекрасно смотрелся в кадре. Однако этот проект стал, пожалуй, самым успешным в его карьере.

Артист снялся еще в нескольких телесериалах, а затем и вовсе пропал с экранов. Свое внимание он решил сосредоточить на театральной сцене. Теперь Сергей участвует в спектаклях и даже преподает основы актерского мастерства. Его студенты быстро узнают в своем профессоре Дениса Воронцова из «Папиных дочек» поскольку за все годы исполнитель этой роли практически не изменился. Единственная черта, которая сегодня говорит о зрелом возрасте Мелконяна — это его темная щетина.