Изменился даже голос: резко сдавшую Татьяну Васильеву не узнать

Когда-то Татьяна Васильева стояла в ряду первых красавиц отечественного кинематографа. Теперь же выяснилось, что 75-летнюю актрису, как и многих ее коллег по цеху, настигла весьма незавидная участь.

Если раньше внешность артистки восхищала ее преданных поклонников, то теперь большинство из них даже не узнают своего кумира. Недавно Васильева засветилась на съемочной площадке одного из популярных телевизионных шоу. Увидев знаменитость, интернет-пользователи пришли к неутешительному выводу о том, что она резко сдала.

По мнению многих, звезда экрана сильно изменилась и даже говорить начала по-другому. В результате Васильевой не удалось избежать сравнений, некоторые из которых лестными уж точно не назовешь. «Я думала, это Проклова», «На Панина похожа», — пишут в адрес Татьяны Григорьевны интернет-пользователи.