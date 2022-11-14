Смотрите фильмы за 1 ₽
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Изменился даже голос: резко сдавшую Татьяну Васильеву не узнать

Изменился даже голос: резко сдавшую Татьяну Васильеву не узнать

14 ноября 2022 21:00
Изменился даже голос: резко сдавшую Татьяну Васильеву не узнать

Артистка удостоилась нелестного сравнения.

Когда-то Татьяна Васильева стояла в ряду первых красавиц отечественного кинематографа. Теперь же выяснилось, что 75-летнюю актрису, как и многих ее коллег по цеху, настигла весьма незавидная участь.

Если раньше внешность артистки восхищала ее преданных поклонников, то теперь большинство из них даже не узнают своего кумира. Недавно Васильева засветилась на съемочной площадке одного из популярных телевизионных шоу. Увидев знаменитость, интернет-пользователи пришли к неутешительному выводу о том, что она резко сдала.

Изменился даже голос: резко сдавшую Татьяну Васильеву не узнать

По мнению многих, звезда экрана сильно изменилась и даже говорить начала по-другому. В результате Васильевой не удалось избежать сравнений, некоторые из которых лестными уж точно не назовешь. «Я думала, это Проклова», «На Панина похожа», — пишут в адрес Татьяны Григорьевны интернет-пользователи.

Фото: Кадр из фильма «"Сто грамм" для храбрости», 1976, кадр из программы «Звезды сошлись»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video