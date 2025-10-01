«Изменили» с Крузом и пожалели: в новой «Мумии» вернутся к истокам, Фрейзер уже на низком старте

Когда-то Брендан Фрейзер был королём приключенческого кино. Его Рик О’Коннелл в «Мумии» (1999) и последующих частях стал таким же культовым героем, как Индиана Джонс. Но время прошло, и Universal решила рискнуть: перезапуск с Томом Крузом в 2017 году.

Итог — катастрофа. Фильм принес убыток до 95 миллионов долларов, Rotten Tomatoes влепил ему жалкие 15%, а зрители массово саботировали бездушный боевик, в котором вычеркнули все былые истории. Теперь появился шанс все исправить.

Почему провалилась лента с Крузом

Причину провала нашли быстро. Круз взял под контроль каждый элемент производства: сценарий переписывался под него, экранное время перетянули на его персонажа, экшен ставился под его образ «вечного Итана Ханта», без доли комичности.

В итоге обещанный хоррор превратился в рекламный ролик имени Тома Круза. «Тёмная вселенная» Universal умерла, даже толком не родившись.

Мягкий перезапуск «Мумии»

И вот сейчас инсайдеры сообщают: студия поняла, что единственный способ вдохнуть жизнь во франшизу — вернуть Фрейзера. Того самого, которого фанаты просят уже два десятилетия. Переговоры о «Мумии 4» идут, и именно Брендан снова должен взять в руки револьвер и факел, чтобы бороться с древним злом.

Фрейзер давно говорил: «Я готов вернуться, если будет достойный сценарий».

Теперь момент настал. Провал Круза стал для Universal уроком: никакая «суперзвезда» не заменит ленту, где ужасы, приключения и самоирония сливаются в идеальный коктейль. Именно это дал зрителям Фрейзер, именно это делает «Мумию» по-настоящему культовой.

И если всё срастётся, мы увидим, как постаревшая и разросшаяся семья О’Коннелл снова отправляется навстречу проклятиям, гробницам и монстрам. Только на этот раз без лишнего пафоса и диктата голливудских «спасителей». Настоящая «Мумия» может воскреснуть — и воскреснет вместе с Фрейзером.

