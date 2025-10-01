Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Изменили» с Крузом и пожалели: в новой «Мумии» вернутся к истокам, Фрейзер уже на низком старте

«Изменили» с Крузом и пожалели: в новой «Мумии» вернутся к истокам, Фрейзер уже на низком старте

1 октября 2025 19:34
«Изменили» с Крузом и пожалели: в новой «Мумии» вернутся к истокам, Фрейзер уже на низком старте

Фрейзер возвращается: «Мумия 4» станет реальностью после краха перезапуска.

Когда-то Брендан Фрейзер был королём приключенческого кино. Его Рик О’Коннелл в «Мумии» (1999) и последующих частях стал таким же культовым героем, как Индиана Джонс. Но время прошло, и Universal решила рискнуть: перезапуск с Томом Крузом в 2017 году.

Итог — катастрофа. Фильм принес убыток до 95 миллионов долларов, Rotten Tomatoes влепил ему жалкие 15%, а зрители массово саботировали бездушный боевик, в котором вычеркнули все былые истории. Теперь появился шанс все исправить.

Почему провалилась лента с Крузом

Причину провала нашли быстро. Круз взял под контроль каждый элемент производства: сценарий переписывался под него, экранное время перетянули на его персонажа, экшен ставился под его образ «вечного Итана Ханта», без доли комичности.

В итоге обещанный хоррор превратился в рекламный ролик имени Тома Круза. «Тёмная вселенная» Universal умерла, даже толком не родившись.

«Изменили» с Крузом и пожалели: в новой «Мумии» вернутся к истокам, Фрейзер уже на низком старте

Мягкий перезапуск «Мумии»

И вот сейчас инсайдеры сообщают: студия поняла, что единственный способ вдохнуть жизнь во франшизу — вернуть Фрейзера. Того самого, которого фанаты просят уже два десятилетия. Переговоры о «Мумии 4» идут, и именно Брендан снова должен взять в руки револьвер и факел, чтобы бороться с древним злом.

Фрейзер давно говорил: «Я готов вернуться, если будет достойный сценарий».

Теперь момент настал. Провал Круза стал для Universal уроком: никакая «суперзвезда» не заменит ленту, где ужасы, приключения и самоирония сливаются в идеальный коктейль. Именно это дал зрителям Фрейзер, именно это делает «Мумию» по-настоящему культовой.

«Изменили» с Крузом и пожалели: в новой «Мумии» вернутся к истокам, Фрейзер уже на низком старте

И если всё срастётся, мы увидим, как постаревшая и разросшаяся семья О’Коннелл снова отправляется навстречу проклятиям, гробницам и монстрам. Только на этот раз без лишнего пафоса и диктата голливудских «спасителей». Настоящая «Мумия» может воскреснуть — и воскреснет вместе с Фрейзером.

С шевелюрой и в костюме: вы ни за что бы не узнали в этом мужчине Имхотепа из «Мумии».

Фото: Legion-Media, кадры из фильма «Мумия» (1999)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
3 комментария
А Боромир сыграл бы лучше: во «Властелине колец» Шону Бину предназначалась другая роль — мог появляться в кадре все 3 фильма А Боромир сыграл бы лучше: во «Властелине колец» Шону Бину предназначалась другая роль — мог появляться в кадре все 3 фильма Читать дальше 3 октября 2025
Я и есть опасность: пять лучших ролей Крэнстона, но без учета Хайзенберга из «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Я и есть опасность: пять лучших ролей Крэнстона, но без учета Хайзенберга из «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Читать дальше 3 октября 2025
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох Читать дальше 2 октября 2025
Не в масть тебе такая погоня, дядь: самая дорогая сцена «Матрицы: Перезагрузка» обошлась в бюджет «Утомленных солнцем 2» Не в масть тебе такая погоня, дядь: самая дорогая сцена «Матрицы: Перезагрузка» обошлась в бюджет «Утомленных солнцем 2» Читать дальше 2 октября 2025
ДиКаприо все-таки в пролете: на Западе выбрали главных фаворитов «Оскар-2026» — «Грешники» оставят Лео без награды ДиКаприо все-таки в пролете: на Западе выбрали главных фаворитов «Оскар-2026» — «Грешники» оставят Лео без награды Читать дальше 2 октября 2025
Фанаты Кейджа, рано радоваться: Призрачный гонщик наконец-то появится в фильмах MCU, но есть печальный нюанс Фанаты Кейджа, рано радоваться: Призрачный гонщик наконец-то появится в фильмах MCU, но есть печальный нюанс Читать дальше 1 октября 2025
Перепугался до смерти, запомнил на всю жизнь: свой любимый фильм Морган Фриман пересматривает уже 80 лет — и не надоел до сих пор Перепугался до смерти, запомнил на всю жизнь: свой любимый фильм Морган Фриман пересматривает уже 80 лет — и не надоел до сих пор Читать дальше 1 октября 2025
«Пираты Карибского моря» меняют курс: Кира Найтли отказалась, и теперь рулить будет Марго Робби — это переворачивает все с ног на голову «Пираты Карибского моря» меняют курс: Кира Найтли отказалась, и теперь рулить будет Марго Робби — это переворачивает все с ног на голову Читать дальше 1 октября 2025
Похожи даже внешне: Волдеморта в «Поттере» от НВО может сыграть женщина, и лишь одна актриса справится с ролью не хуже Файнса Похожи даже внешне: Волдеморта в «Поттере» от НВО может сыграть женщина, и лишь одна актриса справится с ролью не хуже Файнса Читать дальше 30 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше